В Киеве полуторагодовалый мальчик разбился, выпав с пятого этажа

Как сообщила пресс-служба Главного управления полиции в Киеве, трагическое событие произошло вчера днем на улице Вербицкого.

Правоохранители, которые выехали по вызову, на месте выяснили, что внук находился дома с бабушкой, которая отвлеклась на несколько минут. В этот момент ребенок подставил стульчик к окну и выпал.

В результате полученных травм мальчик скончался.

Читайте такжеГоре-грабитель с двумя ноутбуками выпал из окна киевского офиса (фото)На месте происшествия сотрудники полиции провели ряд первоочередных следственных действий. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для официального установления причины смерти.

Собранные материалы по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Дарницкого управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "несчастный случай".

Проводится досудебное расследование.