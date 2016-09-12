В Киеве полуторагодовалый мальчик разбился, выпав с пятого этажа
В Дарницком районе столицы полуторагодовалый мальчик выпал из окна на пятом этаже, от полученных травм ребенок скончался на месте.
Как сообщила пресс-служба Главного управления полиции в Киеве, трагическое событие произошло вчера днем на улице Вербицкого.
Правоохранители, которые выехали по вызову, на месте выяснили, что внук находился дома с бабушкой, которая отвлеклась на несколько минут. В этот момент ребенок подставил стульчик к окну и выпал.
В результате полученных травм мальчик скончался.
Читайте такжеГоре-грабитель с двумя ноутбуками выпал из окна киевского офиса (фото)На месте происшествия сотрудники полиции провели ряд первоочередных следственных действий. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для официального установления причины смерти.
Собранные материалы по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Дарницкого управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "несчастный случай".
Проводится досудебное расследование.