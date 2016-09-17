От салютов под российским посольством никто не пострадал - полиция (фоторепортаж)

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева, около 1.00 ночи в Соломенское управление полиции поступило сообщение о совершении хулиганских действий на Воздухофлотском проспекте.

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На место прибыла следственно-оперативная группа. Выяснилось, что около 20 человек в балаклавах подошли к посольству иностранного государства, закрепили предмет, похожий на салютную установку, и направили в сторону дипломатического учреждения. Через несколько минут раздался ряд выстрелов. В результате здание претерпело незначительные повреждения.

Правоохранители тщательно осмотрели место происшествия, изъяли предмет, из которого были осуществлены выстрелы. В результате инцидента никто не пострадал.

Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Правоохранители проводят дальнейшую проверку, устанавливают подробности данного происшествия и лиц, которые к ней причастны.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью группа неизвестных людей атаковала российское посольство, запустив в здание петарды и салюты.