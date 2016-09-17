"Сегодня фейерверки, завтра будут "Грады": опубликовано видео ночного "обстрела" посольства РФ в Киеве

Видеозапись «обстрела» появилась на канале агентства Reuters в Youtube.

На видео видно, что протестующие в масках держат в руках плакат с надписью: «Русские свиньи, здесь вам не рады. Сегодня фейерверки, завтра будут «Грады».

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Всего возле здания во время акции видно около 20 человек, включительно с журналистами и правоохранителями.

Как писал УНИАН, около часу ночи в субботу группа неизвестных людей атаковала российское посольство. Они запустили по зданию петарды и салюты, которые падали с сильным шумом и местами вызывали возгорания.

Как известно, в воскресенье в здании российского посольства несмотря на запрет, российские дипломаты собираются открыть участки для голосования на выборах в Госдуму РФ.

Ранее Павел Климкин заявил, что Украина может отозвать делегацию в ПАСЕ в случае признания выборов в Крыму.

Как сообщалось ранее, 8 сентября Рада приняла постановление, в котором призвала парламенты мира не признавать выборы в Госдуму РФ в Крыму.