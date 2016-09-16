В Харькове грузовик разрушил жилой дом, приземлившись на него сверху (фото, видео)

Об этом сообщил на своей странице в Facebook харьковский журналист Вячеслав Мавричев.

По его словам, речь идет о дома по улице Чебышева, 76.

"Водитель утверждает, что отказали тормоза. Из кабины выскочил на ходу. Машина шла с горки, врезалась в бетонное ограждение на повороте и взлетела. Шофер 1990 г.р. Повезли на освидетельствование, но внешне - трезвый. Грузовик пытаются снять с крыши краном. Колеса зацепились за газовую трубу. Перекрыли вентиль, пилят", - написал он.

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Позднее он сообщил, что грузовик с крыши сняли.

"ЗИЛ полностью снес гараж. Кухня без крыши, в зале пробита стена. В момент приземления грузовика в доме был только пожилой мужчина", - отметил журналист.

По словам Мавричева, тот отдыхал в спальне и не пострадал.