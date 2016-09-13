На Житомирщине мужчина ради 1 тысячи гривень убил односельчанина и ранил его престарелую мать (фото, видео)

Об обнаружении тела 59-летнего брата в летней кухне его домовладения и израненной 82-летней матери в полицию сообщила жительница поселка Каменный Брод. По указанному адресу выехали следственно-оперативные группы областного главка и Барановского отделения полиции.

На разных частях тела погибшего эксперты обнаружили колото-резаные раны. Для установления причин смерти тело мужчины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Пожилую женщину с ножевыми ранениями лица, шеи и левой руки была госпитализирована.

С ее слов удалось выяснить, что страшные события развернулись еще накануне. Около полуночи бабушка услышала шум и крики снаружи. В доме она ночевала сама, а ее сын спал в летней кухне. Выйти наружу было проблематично, поскольку без помощи пожилая женщина не передвигалась.

"Вдруг в доме появился какой-то мужчина, набросился на бабушку с требованием отдать деньги и несколько раз ударил ее чем-то острым. Затем нападавший забрал мобильный телефон и тысячу гривень и покинул жилище и раненую хозяйку", - сказано в сообщении.

Читайте такжеЖитель Харьковщины после попытки самоубийства ножом в живот поехал в гости к родственникамВ ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств.

Были опрошены жители поселка, проверены ранее судимые лица. И уже через несколько часов полицейские установили и разыскали подозреваемого.

Ранее судимого 32-летнего жителя Каменного Брода оперативники обнаружили на лестночной площадке местной 5-этажки.

"Муж спал на полу тяжелым и пьяным сном. Когда же пришел в себя, то признался, что прошлой ночью наведывался в дом потерпевших. По его словам, искал денег, чтобы продолжить пьянку в компании местных селян. Мол, знал и о том, что средства есть, потому что на днях бабушка получила пенсию. Сначала требовал деньги у мужчины, спавшего в летней кухне. Когда же получил отказ, несколько раз ударил его ножом. Затем отправился к дому выбивать деньги у пенсионерки", - сообщает полиция.

В ходе досмотра у задержанного обнаружили похищенные вещи.