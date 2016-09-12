В поезде киевского метро умер пассажир

В киевском метрополитене сегодня утром умер пассажир 1961 года рождения.

Об этом УНИАН сообщила начальник пресс-службы КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон. По ее словам, пассажиру стало плохо в вагоне поезда. Читайте такжеВ Киеве мужчина избил работницу метро: пыталась помешать ему проехать "зайцем"Врачи скорой помощи, которые были вызваны на ближайшую станцию метрополитена – "Осокорки", констатировали смерть мужчины. "Скончался мужчина 1961 года рождения. Стало плохо в поезде. Вызвали скорую. Врачи констатировали смерть. Произошло на "Осокорках", - сообщила Макогон.

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