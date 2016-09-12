В поезде киевского метро умер пассажир
12:53, 12 сентября 2016Происшествия
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В киевском метрополитене сегодня утром умер пассажир 1961 года рождения.
В поезде метро на "Осокорках" умер пассажир / wikipedia.org
Об этом УНИАН сообщила начальник пресс-службы КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.
По ее словам, пассажиру стало плохо в вагоне поезда.
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"Скончался мужчина 1961 года рождения. Стало плохо в поезде. Вызвали скорую. Врачи констатировали смерть. Произошло на "Осокорках", - сообщила Макогон.
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