В Киеве рядом с метро Осокорки перевернулась фура, вход на станцию ограничен (фото)

10:41, 10 августа 2016
Происшествия
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Киевский метрополитен 10 августа частично ограничил вход в метро на станции Осокорки из-за произошедшего рядом крупного ДТП.

Фото facebook.com/bogdan.bondarenko

Как сообщает сайт dtp.kiev.ua, у Осокорков перевернулась фура. Сейчас рядом с местом происшествия образовалась огромная пробка.

"У станции Осокорки произошло ДТП. Будьте внимательны, вход в метро частично ограничено", - говорится в сообщении метрополитена в Facebooк.

На месте работает полиция.

Фото facebook.com/bogdan.bondarenko

По данным dtp.kiev.ua, водитель фуры потерял контроль над управлением, вылетел с проезжей части и врезался в бетонную стену входа в подземный переход, в результате фура с прицепом опрокинулась. Позже произошло еще одно ДТП: водитель Шкоды, перестраиваясь, врезался в фуру. На месте аварии повреждены три автомобиля.

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