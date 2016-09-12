Стрельбу в одесском трамвае устроил военнослужащий (фото)

Об этом сообщила замначальника отдела коммуникации управления Нацполиции в Одесской области Анастасия Якубенко в эфире телеканала 112 Украина.

По ее словам, военный достал пистолет травматического действия и несколько раз выстрелил в сторону компании людей. По данному факту начато уголовное производство по статье "хулиганство".

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Она сообщила, что одним из участников конфликта был военнослужащий 1995-го года рождения.

Как уточняет издание 0482 со ссылкой на очевидцев, в трамвае возник конфликт между тремя парнями, один из них вынул оружие и начал стрелять. Прибывшим на место полицейским люди описали приметы всех участников конфликта. Позже патрульные их задержали.

Позже в полиции уточнили, что в результате стрельбы пострадали два человека.