В центре Одессы стреляли в трамвае: есть пострадавшая

В центре Одессы в трамвае злоумышленник открыл стрельбу из пистолета, есть пострадавшая.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в области, сегодня вечером в трамвае маршрута №5, следовавшем по Французскому бульвару, произошел конфликт между пассажирами.

«Во время выяснения отношений один из участников конфликта достал пистолет и начал стрелять в сторону оппонентов. В результате пострадала женщина, не имевшая отношения к соре», - отметили в главке.

В полиции добавили, что в настоящее время участники конфликта задержаны. Сейчас в Приморском отделе полиции стрелявший дает показания, проводятся следственные действия. В ведомстве также сообщили, что жизнь потерпевшей вне опасности.

Из-за происшествия было прервано движение трамваев.

Как уточнили в КП «Одесгорэлектротранс», происшествие имело место в центре города - на остановке «театр Музкомедии».

«В результате хулиганских действий пассажиров в салоне трамвая 5-го маршрута было приостановлено движение трамваев. Сотрудники полиции на месте инцидента проводят следственные действия», - говорится в сообщении.