СМИ: В Киеве из автомобиля похитили семейную пару (видео)
10:52, 12 сентября 2016Происшествия
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На Софиевской Борщаговке в воскресенье, 11 сентября, из машины силой вытащили пару и затолкали в свою машину.
Неизвестные из автомобиля "Ниссан" вытащили молодую пару, посадили в серую "Тойоту Кэмри" / dtp.kiev.ua
ЧП произошло примерно в 16:30, передает dtp.kiev.ua.
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Сообщается, что за парой следили на протяжение двух дней. На видео попал и номер машины похитителей - JFG 397 (латвийские номера).
Охрана потеряла автомобиль на Окружной.
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве похитили 6-летнего ребенка.
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