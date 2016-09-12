СМИ: В Киеве из автомобиля похитили семейную пару (видео)

10:52, 12 сентября 2016
Происшествия
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На Софиевской Борщаговке в воскресенье, 11 сентября, из машины силой вытащили пару и затолкали в свою машину. 

похищение / dtp.kiev.ua

ЧП произошло примерно в 16:30, передает dtp.kiev.ua

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Сообщается, что за парой следили на протяжение двух дней. На видео попал и номер машины похитителей - JFG 397 (латвийские номера).

Охрана потеряла автомобиль на Окружной.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве похитили 6-летнего ребенка.

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