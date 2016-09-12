СМИ: В Киеве из автомобиля похитили семейную пару (видео)

На Софиевской Борщаговке в воскресенье, 11 сентября, из машины силой вытащили пару и затолкали в свою машину.

ЧП произошло примерно в 16:30, передает dtp.kiev.ua. Читайте такжеСавченко рассказала о своем самочувствии после ночного ДТП Сообщается, что за парой следили на протяжение двух дней. На видео попал и номер машины похитителей - JFG 397 (латвийские номера). Охрана потеряла автомобиль на Окружной. Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве похитили 6-летнего ребенка.

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