План "Перехват" в Киеве: в полиции связали похищение 6-летнего ребенка с разводом его родителей

Об этом в эфире телеканала NewsOne сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Полиция работает, введен план "Перехват". По предварительной информации, родители ребенка - супруги, которые разводятся, и, возможно, похитители ребенка - друзья отца или же сам отец.

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"Но это ничего не меняет. До установления местонахожения ребенка будем расследовать", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, в Киеве похитили ребенка. Инцидент произошел на Днепровской набережной. Мужчина насильно посадил 6-летнего ребенка в автомобиль и скрылся. Автомобиль Volkswagen черного цвета с номерами АI 1133 СЕ.