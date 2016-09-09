План "Перехват" в Киеве: в полиции связали похищение 6-летнего ребенка с разводом его родителей
13:50, 09 сентября 2016Происшествия
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Похищенного утром в пятницу, 9 сентября, 6-летнего ребенка до сих пор не нашли.
Похитителем ребенка может быть его отец / npu.gov.ua
Об этом в эфире телеканала NewsOne сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.
Полиция работает, введен план "Перехват". По предварительной информации, родители ребенка - супруги, которые разводятся, и, возможно, похитители ребенка - друзья отца или же сам отец.
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"Но это ничего не меняет. До установления местонахожения ребенка будем расследовать", - сообщил он.
Как сообщал УНИАН, в Киеве похитили ребенка. Инцидент произошел на Днепровской набережной. Мужчина насильно посадил 6-летнего ребенка в автомобиль и скрылся. Автомобиль Volkswagen черного цвета с номерами АI 1133 СЕ.
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