В Германии круизный корабль столкнулся с мостом: погибли двое членов экипажа (фото)

18:01, 11 сентября 2016
Происшествия
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Мужчин в возрасте 33 и 49 лет раздавило обломками во время столкновения - рубка не прошла под мостом, и ее фактически снесло.

REUTERS

В Германии в результате столкновения круизного корабля с мостом погибли двое членов экипажа, сообщает Die Welt

«На канале Рейн-Майн-Дунай плавучий отель столкнулся с мостом. Двое членов экипажа погибли, пассажиры эвакуированы», – говорится в сообщении. 

Мужчин в возрасте 33 и 49 лет раздавило обломками во время столкновения - рубка не прошла под мостом, и ее фактически снесло. 

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Всего на судне, следовавшем в Будапешт, находились 181 пассажир и 49 членов команды. Все они ждали помощи спасателей в течение 4 часов. Только утром всех пассажиров и экипаж доставили на берег. 

В масштабной спасательной операции были задействованы более 600 человек. 

Причина аварии устанавливается. 

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