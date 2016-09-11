В Германии круизный корабль столкнулся с мостом: погибли двое членов экипажа (фото)

В Германии в результате столкновения круизного корабля с мостом погибли двое членов экипажа, сообщает Die Welt.

«На канале Рейн-Майн-Дунай плавучий отель столкнулся с мостом. Двое членов экипажа погибли, пассажиры эвакуированы», – говорится в сообщении.

Мужчин в возрасте 33 и 49 лет раздавило обломками во время столкновения - рубка не прошла под мостом, и ее фактически снесло.

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Всего на судне, следовавшем в Будапешт, находились 181 пассажир и 49 членов команды. Все они ждали помощи спасателей в течение 4 часов. Только утром всех пассажиров и экипаж доставили на берег.

В масштабной спасательной операции были задействованы более 600 человек.

Причина аварии устанавливается.