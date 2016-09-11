ПриватБанк объявил награду 25 тысяч гривень за поимку подрывников банкомата в Покрове

Как сообщили в Службе безопасности банка, преступление было совершено ночью 10 сентября в Покрове Днепропетровской области.

Подойдя к помещению продовольственного магазина, где установлен банкомат, неизвестные преступники закрепили на фасадной части банкомата гранату РГД-5 и выдернули чеку, в результате чего взрывом была разрушена фасадная часть банкомата. При этом, сейфовая часть банкомата осталась не поврежденной, преступникам не удалось получить доступ к денежным средства.

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Прибывшему в течении нескольких минут наряду полиции задержать преступников не удалось. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального ОВД, открыто уголовное производство.

«Я уверен, что подрывники банкомата, использовавшие боевую гранату в жилом квартале, будут задержаны в течение ближайших дней, как правило, такие преступления раскрываются по горячим следам, а преступники оставили после себя достаточно «следов», – говорит руководитель Службы безопасности ПриватБанка Станислав Крижановский.

За любую информацию о личности преступника, которая поможет быстрее раскрыть преступление, будет выплачено вознаграждение в размере 100 000 грн. Передать информацию в банк можно по телефонам: (056) 716-35-02, (067) 565-12-34, e-mail: security@privatbank.ua, а также любым другим удобным способом. Анонимность гарантируется.

В рамках программы «ПриватБанк против преступности» банк гарантирует вознаграждение за информацию, способствующую раскрытию любого преступления, совершенного против банка – от вооруженного нападения на отделение до получения кредита по поддельному паспорту. За последние два года 95% преступлений были раскрыты в течение нескольких дней после совершения.