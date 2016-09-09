В Крыму жестоко избили мужчину за украинскую символику: прокуратура начала расследование (фото, видео)

Как сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, сегодня в средствах массовой информации появились сообщения и фотографии об избиении неизвестными лицами в центре города Севастополь гражданина Украины за использование украинской символики.

В связи с этим прокуратура АР Крым начала досудебное расследование по двум уголовным производствам по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам) и ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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В прокуратуре напомнили, что санкция ч. 2 ст. 161 предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, санкция ч. 1 ст. 296 предусматривает ограничение свободы до 5 лет.

"Согласно ч. 2 ст. 12 Закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" материалы вышеуказанных уголовных производств направлены в Генеральную прокуратуру Украины для определения подследственности", - сообщили в прокуратуре АР Крым.