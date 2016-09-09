В оккупированном Крыму жестоко избили мужчину за украинскую символику (фото, видео)

На видео также видно, что когда на место происшествия приехали полицейские, мужчина, избивший украинца, пожал руку полицейским, передает 24 канал.

Пользователи соцсетей пишут, что это был российский полицейский в штатском.

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Инициатором избиения стала беременная жена "полицейского в штатском". Она увидела украинскую символику на велосипеде и подняла шум.

Даже после прибытия полиции мужчине не спешили оказывать помощь, хотя и предположили, что у него сотрясение мозга.