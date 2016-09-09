В оккупированном Крыму жестоко избили мужчину за украинскую символику (фото, видео)
10:03, 09 сентября 2016Происшествия
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В оккупированном Севастополе просто среди белого дня жестоко избили мужчину за украинскую символику на велосипеде. На мужчину напал прохожий, который представился полицейским.
В оккупированном Севастополе среди бела дня жестоко избили украинца / Скриншот
На видео также видно, что когда на место происшествия приехали полицейские, мужчина, избивший украинца, пожал руку полицейским, передает 24 канал.
Пользователи соцсетей пишут, что это был российский полицейский в штатском.
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Инициатором избиения стала беременная жена "полицейского в штатском". Она увидела украинскую символику на велосипеде и подняла шум.
Даже после прибытия полиции мужчине не спешили оказывать помощь, хотя и предположили, что у него сотрясение мозга.
Крым. Избиение мужчины по RU символику.Избивавший здоровается с ментами.Остальные счастливы https://t.co/SSKNiGGkO2pic.twitter.com/bFLBDSumMM— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) September 8, 2016
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