В Киеве похитили 6-летнего ребенка, в городе объявлен план "Перехват"
12:11, 09 сентября 2016Происшествия
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В Киеве на Днепровской набережной похитили ребенка 6 лет.
Полиция ввела оперативный план "Перехват" / Фото УНИАН
Об этом сообщает в Facebook dtp.kiev.ua.
Неизвестный насильно посадил ребенка в авто и скрылся, говорится в сообщении.
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Полиция ввела оперативный план "Перехват".
Автомобиль похитителя: Wolksvagen Т5 черного цвета, госномер - AI1133СЕ.
Как сообщал УНИАН, ранее неизвестные похитили начальника департамента электроснабжения "Укрзализныци" Валерия Людмирского.
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