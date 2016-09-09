В Киеве похитили 6-летнего ребенка, в городе объявлен план "Перехват"

12:11, 09 сентября 2016
Происшествия
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В Киеве на Днепровской набережной похитили ребенка 6 лет. 

патруль полиция дпс / Фото УНИАН

Об этом сообщает в Facebook dtp.kiev.ua.

Неизвестный насильно посадил ребенка в авто и скрылся, говорится в сообщении.

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Полиция ввела оперативный план "Перехват".

Автомобиль похитителя: Wolksvagen Т5 черного цвета, госномер - AI1133СЕ.

Как сообщал УНИАН, ранее неизвестные похитили начальника департамента электроснабжения "Укрзализныци" Валерия Людмирского.

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