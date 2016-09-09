В Киеве похитили 6-летнего ребенка, в городе объявлен план "Перехват"

В Киеве на Днепровской набережной похитили ребенка 6 лет.

Об этом сообщает в Facebook dtp.kiev.ua. Неизвестный насильно посадил ребенка в авто и скрылся, говорится в сообщении. Читайте такжеДеканоидзе: похищенного чиновника "Укрзализныци" до сих пор не нашли Полиция ввела оперативный план "Перехват". Автомобиль похитителя: Wolksvagen Т5 черного цвета, госномер - AI1133СЕ. Как сообщал УНИАН, ранее неизвестные похитили начальника департамента электроснабжения "Укрзализныци" Валерия Людмирского.

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