Похищение чиновника "Укрзализныци" в Киеве: глава Мининфраструктуры прокомментировал ситуацию

Свою реакцию он сообщил на странице в Facebook.

"Возвращаясь домой, прочитал про дерзкое похищение одного из высокопоставленных сотрудников УЗ, руководителя департамента электрификации Валерия Людмирского", - рассказал Омелян.

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Он выразил надежду, что правоохранительные органы смогут быстро установить местонахождение Лидмирского, и он невредимым вернется домой.

"Вместе с тем, ситуация в "Укрзализныци" тревожит все больше. Планирую сегодня провести обстоятельную беседу с Бальчуном относительно реального состояния дел в компании, кадровой политики и плана действий реформирования УЗ", - заявил глава Мининфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, в понедельник вечером, 18 июля, в Киеве похитили начальника департамента энергоснабжения "Укрзализныци" Валерия Лидмирского.