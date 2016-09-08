Под Харьковом из гранатомета обстреляли частный дом

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области в четверг, 8 сентября.

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"7 сентября около 22-50 в Краснокутское отделение полиции поступило сообщение о том, что в поселке Павлюковка неизвестные произвели выстрел в хозяйственное помещение, которое расположено на территории частного домовладения", - говорится в сообщение.

Согласно сообщению, на место происшествия выехали следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники. Установлено, что дом принадлежит 22-летней жительнице Харькова. В результате происшествия пострадавших нет.

Проведен осмотр территории, собраны вещественные доказательства и направлены на экспертизу.

Факт происшествия внесен в Журнал единого учета правонарушений, решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований. Проводится дальнейшая проверка.