На Черкасщине трех военных задержали на продаже гранатометов (фото)

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона, установлено, что военные реализовали гражданским лицам более 10 тысяч патронов и 3 гранатомета.

«В ходе обысков у них изъяты денежные средства в сумме 4,5 тысячи долларов, полученные за сбыт указанного оружия, и само оружие, устранена опасность для населения», - говорится в сообщении.

Также по месту жительства одного из военнослужащих обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, похожее на «каннабис», добавили в прокуратуре.

Читайте такжеВ Днепре правоохранители изъяли большой арсенал оружия, вывезенного из района АТО

В ходе досудебного следствия будет проверено происхождение оружия из зоны АТО и проверена информация о распространении наркотических средств.

Решается вопрос относительно сообщения им подозрения по ч.2 ст.307 (незаконное хранение и сбыт наркотических средств), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч.3 ст.410 (похищение оружия и боевых припасов) УК Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.