На Аляске в результате столкновения двух самолетов погибли 5 человек

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на полицию штата.

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Инцидент произошел в 96 километрах от города Вефиль около 11.00 по местному времени.

Спасатели, прибывшие на место аварии, не обнаружили выживших.

Представители компаний, которым принадлежали самолеты, не прокомментировали инцидент.