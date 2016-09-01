На Аляске в результате столкновения двух самолетов погибли 5 человек
04:14, 01 сентября 2016Происшествия
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На северо-западе Аляски столкнулись два легкомоторных самолета, в результате чего погибли пять человек.
На северо-западе Аляски столкнулись два самолета / nnm.me
Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на полицию штата.
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Инцидент произошел в 96 километрах от города Вефиль около 11.00 по местному времени.
Спасатели, прибывшие на место аварии, не обнаружили выживших.
Представители компаний, которым принадлежали самолеты, не прокомментировали инцидент.
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