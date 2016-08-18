В Харькове СБУ задержала боевика ИГИЛ
12:38, 18 августа 2016Общество
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39-летнего гражданина одной из стран Средней Азии, которого разыскивал Интерпол за причастность к международной террористической организации «Исламское государство», задержали в Харькове Служба безопасности Украины совместно с пограничниками.
Правоохранители задержали разыскивавшегося гражданина среднеазиатской страны / apostrophe.com
Как сообщает пресс-центр СБУ, в ноябре 2013 года мужчина уехал на заработки в Российскую Федерацию. Впоследствии он переехал в Сирию, где присоединился к ИГИЛ.
Пройдя военную подготовку в тренировочных лагерях террористов, иностранец стал активным членом экстремистской террористической группировки и участвовал в боевых действиях.
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Недавно мужчина прибыл в Украину, надеясь скрыться от правосудия.
Злоумышленник задержан согласно ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о его экстрадиции в страну-инициатора розыска.
СБУ задержала террориста ИГ / ssu.gov.ua
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