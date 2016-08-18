В Харькове СБУ задержала боевика ИГИЛ

Как сообщает пресс-центр СБУ, в ноябре 2013 года мужчина уехал на заработки в Российскую Федерацию. Впоследствии он переехал в Сирию, где присоединился к ИГИЛ.

Пройдя военную подготовку в тренировочных лагерях террористов, иностранец стал активным членом экстремистской террористической группировки и участвовал в боевых действиях.

Читайте такжеВ Днепре задержали вербовщика "Исламского государства"

Недавно мужчина прибыл в Украину, надеясь скрыться от правосудия.

Злоумышленник задержан согласно ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о его экстрадиции в страну-инициатора розыска.