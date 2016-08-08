Правоохранители задержали преступную группу, которая помогала нелегалам попасть в Европу

Как сообщила пресс-служба прокуратуры области, под процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области правоохранительные органы в ночь на 7 августа на территории города Киева и Закарпатской области одновременно задержали членов преступной группы, которая незаконно переправляла граждан стран Юго-Восточной Азии в Европейский Союз через государственную границу Украины с Венгрией.

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Документирование преступной деятельности этой группы, в состав которой входили гражданин республики Шри-Ланка и двое граждан Украины, продолжалось с середины июля этого года. Возглавлял группу иностранец, постоянно проживающий в г. Чернигов.

Установлено, что указанные лица пообещали трем гражданам Республики Индия переправить их через государственную границу Украины за денежное вознаграждение в сумме 100 тыс. грн.

По данному факту проводится досудебное расследование, начатое по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), процессуальное руководство обеспечивается прокуратурой Черниговской области.

На сегодняшний день трем лицам уже сообщено о подозрении, готовятся ходатайства в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.