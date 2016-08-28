В Киевской области полиция выясняет, кто устроил хранилище с частями человеческих тел (видео)
В Киевской области открыто уголовное производство по факту найденного хранилища с частями человеческих тел.
Следственным отделом полиции Яготинского района открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
В заваленном бетонном колодце правоохранители обнаружили и изъяли большое количество полиэтиленовых пакетов с частями тела и органами, похожими на человеческие, к которым были прикреплены бирки с диагнозами.
Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу для установления их происхождения.
Правоохранители выясняют обстоятельства, при которых образовалось это хранилище, и кто его организовал.
Как сообщалось ранее, ужасную находку обнаружили во время проведения строительных работ.