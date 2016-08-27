Под Киевом обнаружили подпольный морг

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

Сообщают, что "захоронения" нашли случайно во время тракторных работ, когда была подвинута бетонная плита. Под ней был скрыт подземный колодец, из которого был слышен едкий трупный запах. Спустившись внутрь, рабочие обнаружили целлофановые пакеты с человеческими останками с указанными фамилиями, датами и диагнозами.

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Предполагают, что помещение служило для хранения ампутованого биологического материала.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и обещает предоставить полную информацию уже в понедельник.