6 горняков получили повреждения в результате взрыва на шахте в Донецкой области

На месте происшествия работают полицейские, ГСЧС и горно-спасательная служба, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.

Читайте такжеГорняки в оккупированном Донецке отказались спускаться в шахту, требуя зарплату за март - СМИ

"В полицию поступило сообщение о том, что на территории воздухоподающегоствола №2 произошел взрыв. В результате 6 горняков получили телесные повреждения различной степени тяжести. Раненые шахтеры госпитализированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент вспышки метана на аварийном участке находились 246 шахтеров, все они подняты на поверхность.

На место происшествия работает следственно-оперативная группа Покровского отдела полиции. Обстоятельства устанавливаются.