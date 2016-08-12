Убийство пограничника в Сумской области: в ОГА озвучили свою версию произошедшего

Об этом сообщил глава Сумской облгосдаминистрации Николай Клочко, передает "112 Украина".

"По нашим данным, этот случай имеет больше бытовой характер, он не связан с террористической угрозой, или с какой-то ДРГ. Есть разные версии, но такие версии, как теракт или провокации со стороны РФ не рассматриваются", - сообщил он.

Читайте такжеВ Раде отреагировали на провокацию ФСБ в Крыму, назвав ее "частью политических игрищ"Ранее прокуратура Сумской области сообщила, что пограничниками неподалеку от пограничной полосы в селе Новая Слобода Путивльского района еще 7 августа в 11:20 был обнаружен труп своего коллеги.

По результатам вскрытия установлено, что смерть 39-летнего мужчины наступила 6 августа около 18:30 от закрытой черепно-мозговой травмы.