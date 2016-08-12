Перед выявлением ФСБ "диверсантов" в Крыму на Сумщине у пограничной полосы убили пограничника

Как сообщает прокуратура Сумской области, пограничниками неподалеку от пограничной полосы в селе Новая Слобода Путивльского района еще 7 августа в 11:20 был обнаружен труп своего коллеги.

По результатам вскрытия установлено, что смерть 39-летнего мужчины наступила 6 августа около 18:30 от закрытой черепно-мозговой травмы.

Последний раз на связь он выходил после окончания своей смены около 17:00, сообщив руководителю, что собирается домой.

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На место происшествия незамедлительно отправилась следственно-оперативная группа. По указанному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

С целью обеспечения эффективного расследования материалы уголовного производства переданы в следственное управление Главного управления полиции в Сумской области, процессуальное руководство осуществляет прокуратура Сумской области.

В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств и лиц, причастных к совершенному преступлению.

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Напомним, по утверждению Федеральной службы безопасности России, в ночь с 6 на 7 в результате оперативно-розыскных мероприятий возле Армянска в оккупированном Россией Крыму якобы была обнаружена "группа диверсантов". ФСБ заявила о задержании "граждан Украины и РФ", якобы планировавших теракты в Крыму. Одним из них оказался житель Энергодара Запорожской области Евгений Панов, которого Россия называет сотрудником украинской военной разведки. Родственники Панова говорят, что того похитили и вывезли в Крым.