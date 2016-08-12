В Одессе прогремел взрыв
09:07, 12 августа 2016Происшествия
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Сегодня утром в Одессе в результате взрыва был поврежден автомобиль.
Обстоятельства происшествия устанавливаются / Фото УНИАН
Как сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области, 12 августа в 05:10 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на Тираспольском шоссе прогремел взрыв.
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа,взрывотехническая служба и ГСЧС. Стало также известно, что в результате взрыва был поврежден автомобиль марки "Фольксваген Поло".
Все обстоятельства устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, 10 августа в Харьковской области при взрыве цистерны с остатками масла один человек погиб, еще один получил ожоги.
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