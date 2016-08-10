На Харьковщине взорвалась цистерна с остатками масла: один человек погиб, еще один получил ожоги

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 14.24 поступила информация о пожаре на территории частного ремонтного предприятия в селе Бабаи. Звонили на номер «101» работники данного предприятия, которые сообщили, что горит автоцистерна с маслом.

Читайте такжеНа Днепропетровщине в результате взрыва погибли два человека

К месту вызова выехали 4 отделения в составе 20 спасателей. На момент их прибытия было установлено, что проводились ремонтные сварочные работы ходовой части автоцистерны емкостью 28 кубометров, в результате чего произошел взрыв с последующим горением остатков масла на площади 2 кв. м.

Возгорание ликвидировано в 14.50.

«Во время чрезвычайного происшествия погиб автослесарь предприятия, проводивший ремонтные работы на автоцистерне. Также пострадал работник соседнего предприятия, который с ожогами рук был госпитализирован в больницу», - говорится в сообщении.