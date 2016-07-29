В Киеве полиция принимает меры для задержания виновника ДТП на Кольцевой дороге – прокуратура

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

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По ее словам, по факту ДТП, которое произошло сегодня ночью на Кольцевой дороге с участием депутата Макаровского районного совета, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

«Органами Национальной полиции в настоящее время принимаются меры к задержанию виновника ДТП. В настоящее время прокуратура ожидает поступления от органа досудебного расследования материалов уголовного производства, после чего прокурор города безотлагательно решит вопрос сообщения ему о подозрении», - написала Максимец.

В дальнейшем, добавила она, в суд будет внесено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на Кольцевой дороге в ночь на 29 июля произошло серьезное ДТП. В результате конфликта нетрезвый мужчина произвел выстрел из пистолета и начал убегать" на Toyota Land Cruiser по Кольцевой дороге от Борщаговки в сторону Жулянского путепровода.

За нарушителем бросились два патруля полиции. Не доезжая до улицы Трублаини, Toyota на развороте выехала на встречную полосу и мгновенно протаранила "Волгу" с прицепом, которая отлетела на автомобиль Mazda, ехавший сзади.

В аварии тяжело пострадали мужчина и женщина из "Волги", их извлекали спасатели ГСЧС. Представитель прокуратуры сообщила, что двое людей, которые пострадали в результате аварии, находятся в больнице в тяжелом состоянии.