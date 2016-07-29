В Киеве пьяный на джипе выехал на встречную полосу, врезавшись "Волгу" с пожилой парой (видео)

Как сообщает dtp.kiev.ua, "в результате конфликта нетрезвый мужчина совершил выстрел из пистолета и начал скрываться" на Toyota Land Cruiser по Кольцевой дороге от Борщаговки в сторону Жулянского путепровода.

За нарушителем устремились два патруля полиции. Не доезжая до улицы Трублаини, Toyota на развороте выехала на встречку и тут же протаранила "Волгу" с прицепом, отлетевшую на едущий позади автомобиль Mazda.

Отмечается, что после удара виновник аварии закрылся в авто. Вытащить его удалось, разбив стекло.

Читайте такжеВ Киеве автомобиль патрульной полиции столкнулся с джипом (фото)

В аварии тяжело пострадали мужчина и женщина из "Волги", их извлекали спасатели ГСЧС. В тяжелом состоянии пожилую пару срочно госпитализировали в реанимацию киевской городской больницы №17.

Сообщается, что виновник аварии 1989 года рождения отделался ссадинами и ушибами.

На месте ДТП работали три патруля полиции, полиция охраны и опергруппа. На время оформдения Кольцевая дорога была полностью перекрыта от улицы Трублаини до места ДТП.