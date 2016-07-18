В Киеве задержали "юбилейного" в этом году "вора в законе" - "Толика Ногинского" (видео)
В Киеве полиция задержала "вора в законе" Талеха Даглиева по прозвищу "Толик Ногинский".
Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, задержание произошло сегодня.
32-летний гражданин РФ получил статус "вора в законе" в 2014 году на территории Турции. В РФ он был осужден к отбыванию наказания за незаконное хранение оружия.
По информации правоохранителей, "Толик Ногинский" принадлежит к влиятельному клану "Шакро Молодого" и прибыл в Украину с целью дестабилизации криминогенной ситуации.
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Сам Даглиев заявил, что приехал в Украину "на свадьбу".
Сегодня по решению уполномоченного органа Государственной миграционной службы мужчине был запрещен въезд в Украину до 2019 года.
В полиции отметили, что "Толик Ногинский" – это уже десятый с начала года "вор в законе", задержанный в Украине.