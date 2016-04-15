Полиция повторно выдворила из Украины "вора в законе" Лазаря (видео)

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Иностранца с криминальным прошлым задержали в Киеве оперативные сотрудники Голосеевского управления полиции совместно с Департаментом уголовного розыска Нацполиции.

Отмечается, что во время пребывания в местах лишения свободы Лежава получил статус «вора в законе». Освободившись из тюрьмы, он продолжил свою преступную «карьеру» и возглавил организованную преступную группировку.

В 2013 году «законник» пытался въехать на территорию Украины, однако был задержан правоохранителями и депортирован с запретом въезда на следующие пять лет. После этого на родине «Лазарь» сменил фамилию и получил новый паспорт. По нему он пытался повторно проникнуть в Украину в марте этого года с целью создания и налаживания деятельности преступной группировки, которое имело бы международные связи.

Сейчас Лежаву, согласно ранее принятому решению о выдворении, в принудительном порядке депортировали за пределы Украины с запретом въезда до 2019 года.

Читайте такжеУкраина выдворила "вора в законе" Рафика Ереванского - родственника Деда Хасана