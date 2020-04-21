В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожары

В тушении огня задействованы более 1,3 тыс. человек и 299 единиц техники, в том числе три вертолета.

В Чернобыльской зоне продолжается локализация трех пожаров.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств.

Основные усилия направлены на локализацию 3 очагов тления пеньков, остатков древесины и одного торфяника в очагах, пройденных огнем.

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Для обустройства противопожарных разрывов задействована тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 8 путепрокладчиков Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 515 км минерализованных полос.

В тушении огня задействованы 1 тыс. 343 человека и 299 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС, которыми 20 апреля осуществлен 189 сбросов - 378 тонн воды.

Кроме того, в ГСЧС сообщили, что радиационная обстановка в столице и Киевской области стабильная, «мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений».

Как сообщал УНИАН, пожары в Чернобыльской зоне вспыхнули 4 апреля, их удалось потушить 14 апреля. Однако 16 апреля пожары возобновились.