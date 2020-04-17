В Одессе задержали бывшего боевика так называемой "ДНР"

Злоумышленник скрывался в Харькове и Киеве, позднее переехал в Одессу, где получил новые документы.

В Одессе правоохранители задержали бывшего боевика незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР», который участвовал в боевых действиях против сил Антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Установлено, что житель Донецка в 2014 году добровольно присоединился к одному из разведывательно-диверсионных подразделений батальона «Шум» Казачьего союза «Область войска Донского».

Впоследствии в составе огневой группы поддержки так называемой «1-й Славянской бригады 1 Армейского Корпуса МО ДНР» мужчина принял активное участие в сопротивлении украинским военнослужащим и силам АТО в районе Углегорска, Дебальцево, Пески, Спартака, Логвинового, Донецкого аэропорта.

Как отмечается, в 2018 году злоумышленник покинул формирования боевиков и выехал на подконтрольную территорию Украины. Скрывался в Харькове и Киеве, позднее переехал в Одессу, где получил новые документы.

Отмечается, что все это время он тщательно скрывал свое участие в НВФ «ДНР».

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Одессе. Во время задержания он предоставил о себе ложные данные и оказывал физическое сопротивление.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства боевика изъята компьютерная техника, мобильный терминал и сим-карты, которые могут содержать подтверждение его участия в террористической организации «ДНР».

Сейчас фигуранту производства объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.