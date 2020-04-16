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Обмен пленными: Украина передала на оккупированные территории 14 человек

15:24, 16 апреля 2020
Война
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На оккупированные территории выехали 14 человек / фото ОП

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«20 украинцев вернулись из плена в результате взаимного освобождения удерживаемых лиц... в Частности, 9 украинцев длительное время удерживались боевиками на оккупированных территориях Донецкой области, а 11 - Луганской. Среди них - двое украинских военных. Зато на оккупированные территории выехали 14 граждан», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 апреля, в два этапа состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей.

Украина освободила 20 своих граждан, которых удерживали в неволе на временно оккупированных территориях.

Среди освобожденных преимущественно гражданские, а также двое военных и один правоохранитель.

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