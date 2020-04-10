На Житомирщине сожгли сухостой вместе с сельсоветом (фото)

Здание полностью сгорело из-за поджега сухой травы.

В селе Будо-Бобрица на Житомирщине полностью сгорело здание местного сельского совета. Не него перекинулся огонь с горящей сухой травы.

Пламя охватило площадь в 1 г и перекинулось на админздание. Огнеборцам понадобилось около 5 часов, чтобы потушить огонь полностью. Об инциденте сообщили в Емильчинской районной организации УООР в Facebook.

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"Запомните, сухая прошлогодняя трава — не мусор, а часть экосистемы, создана самой природой. Те, кто утверждает, что сжигать траву полезно — ошибаются сами и вводят в заблуждение других. Во время сжигания погибают семена растений как на земле, так и под землей. Выживает, как правило, самая грубая трава и бурьян, заглушая при этом ослабленную другую флору. Гибнут практически все живые существа, живущие в траве и на поверхности почвы", - обратились к людям в сообществе.

За поджог сухой травы грозит административная ответственность по статьям 77 и 152 закона. Поджигателям грозит штраф от 340 грн до 1360 грн для граждан, а для должностных лиц – от 850 до 1700 грн.

Поджог сухостоя уничтожает зверей и птиц, снижает прирост древостоев.

Как сообщал ранее УНИАН, украинцы просят президента Украины Владимира Зеленского ужесточить ответственность за поджог сухой травы, деревьев и других биологических остатков на территории Украины и просят принять петицию.