Зеленского просят значительно ужесточить ответственность за поджог сухой травы: подана петиция

В петиции на сайте Президента указано, что в результате систематических (особенно весной 2020 года) поджогов сухой травы, деревьев и других биологических остатков на территории всей Украины природной среде, жизни и здоровью людей и экосистемам Украины наносится значительный вред.

Украинцы просят президента Украины Владимира Зеленского ужесточить ответственность за поджог сухой травы, деревьев и других биологических остатков на территории Украины.

Петиция размещена на сайте президента Украины.

В петиции указано, что в результате систематических (особенно весной 2020 года) поджогов сухой травы, деревьев и других биологических остатков на территории всей Украины природной среде, жизни и здоровью людей и экосистемам Украины наносится значительный ущерб, а именно:

- уничтожается животный и растительный мир (краснокнижные животные и растения),

- имущественные убытки на пожаротушение и ликвидацию последствий пожаров;

- опасность жизни и здоровью граждан Украины.

В частности, в результате поджога сухой травы в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и распространения радиоактивных остатков по окружающим населенным пунктам, в частности столицы, граждане Украины подвергаются опасности подвергнуться радиоактивному облучению в результате пожара.

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Авторы петиции просят Президента Украины в кратчайшие сроки выступить с законодательно инициативой и способствовать принятию законов, которые будут гарантировать следующее:

1. Увеличение штрафа за поджог сухой травы в 1000 раз по сравнению с установленным ст. 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и введение альтернативного вида ответственности в виде общественных работ (уборка парков, улиц, туалетов общего пользования и др..). сроком от 6 месяцев, если имущественное положение нарушителя не позволяет уплатить сумму штрафа.

2. Дополнение части 1 статьи 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины деянием по поджогу сухой травы, деревьев и других биологических остатков в заповедных зонах, национальных парках, территориях, которые охраняются, и Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС .

3. Направления поступлений от уплаты нарушителями штрафов на финансирование работы соответствующих контролирующих органов.

4. Выплату вознаграждения в размере 10% от уплаченной нарушителем суммы штрафа обличителям лиц, которые осуществили поджог.

5. Четкое определение органов государственной власти, которые будут осуществлять контроль и привлечение нарушителей к ответственности. Обеспечение этих органов необходимыми средствами для реализации возложенных на них обязанностей.

Сейчас за нее проголосовало 2274 украинцев. Чтобы петиция была рассмотрена Владимиром Зеленским, ее должны подписать 25 тыс. человек. человек.

Для сбора подписей еще есть 89 дней.