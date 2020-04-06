В Житомирской области горит лес: к тушению привлекли авиацию (фото)

Площадь пожара составляет 15 га отдельными ячейками.

В Житомирской области для тушения леса задействовали авиацию.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Житомирской области, спасатели продолжают оказывать помощь в тушении лесных пожаров и ликвидируют торфяные в северных районах региона.

Так, в области продолжается тушение пожара на территории Народичского, Базарского и Клещевского лесничеств ГП «Народицкое СЛГ» Народичского района. Площадь пожара составляет 15 га отдельными ячейками. На месте происшествия создан оперативный штаб по тушению пожара во главе с начальником Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

Пожар ликвидируют 334 лесовода и 48 единиц техники, 72 спасателя и 17 единиц техники. “ От Нежинского авиационного отряда привлечены 3 самолета Ан-32п. Уже утром ими произведено 6 сбросов воды (84 тонны)”, - уточнили спасатели.

Также сегодня на Житомирщине продолжают тушить два пожара на торфяниках Олевского района произошли 4 апреля, на общей площади 18 га.

Так, в с. Озеряны остается горение отдельными очагами на площади 2,9 га, а вблизи хутора Ива необходимо ликвидировать возгорание еще 9,1 га территории.