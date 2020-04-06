Подозреваемый в возникновении пожара в Чернобыльской зоне задержан

Решается вопрос об объявлении подозрения мужчине. Продолжается следствие.

Правоохранители задержали подозреваемого в возникновении пожара в Чернобыльской зоне, в результате которой было уничтожено 5 га лесничества.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Во время проведения неотложных мероприятий работники Ивановского отдела полиции установили лицо, причастное к возникновению пожара. Им оказался 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он ради развлечения в трех местах поджег мусор и траву. После чего огонь ветром разнесло дальше, и он уже не смог справиться и потушить костер", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса ("уничтожение или повреждение объектов растительного мира"). "Решается вопрос об объявлении подозрения молодому человеку. Ведется следствие", - уточнили в полиции.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля в 13:22 спасателям поступила информация о том, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка в Котовском лесничестве возник верховой лесной пожар на площади 20 га.