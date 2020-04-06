На Харьковщине во время пожара в котельной погибло четыре человека
09:09, 06 апреля 2020Происшествия
639 0
Возгорание возникло в нефункционирующем здании котельной.
Пожар / Фото: ГСЧС
В Харьковской области четыре человека погибли в результате пожара в котельной.
Читайте такжеВ Харьковской области из-за сжигания сухой травы сгорело здание (фото)
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Харьковские области.
«5 апреля в 20:42 в пгт Красноград в нефункционирующем здании котельной возник пожар, в результате которого погибли 4 человека. Пожар самоликвидировался на площади 5 квадратных метров. Подразделения ГСЧС для тушения не привлекались», - говорится в сообщении.
На месте происшествия работала оперативная группа ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter