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На Харьковщине во время пожара в котельной погибло четыре человека

09:09, 06 апреля 2020
Происшествия
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Пожар / Фото: ГСЧС

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Харьковские области.

«5 апреля в 20:42 в пгт Красноград в нефункционирующем здании котельной возник пожар, в результате которого погибли 4 человека. Пожар самоликвидировался на площади 5 квадратных метров. Подразделения ГСЧС для тушения не привлекались», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала оперативная группа ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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