Из-за пожара на Крещатике обесточено около 80 домов, борьба с огнем продолжается (фото)

Частично отключены от электроснабжения улицы Крещатик, Десятинная, Трехсвятительская, Владимирская и переулок Музейный.

Столичные спасатели почти всю ночь тушили пожар электрического оборудования в кабельном тоннеле на Крещатике. Сейчас его локализовали, однако ликвидация возгорания продолжается.

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Об этом в Facebook рассказал мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, кабельное оборудование (380 В) находится под напряжением, что значительно осложнило борьбу с огнем.

«Пожар уже локализовали порошковым стволом, но столичные спасатели и коммунальные службы до сих пор работают над его ликвидацией. Причины возгорания устанавливают», - отметил Кличко.

Мэр сообщил, что частично отключены от электроснабжения улицы Крещатик, Десятинная, Трехсвятительская, Владимирская и переулок Музейный. Примерно 80 домов.

Ранее сообщалось, что в подземных переходах под столичным Крещатиком начался пожар.

На видео очевидцев с места событий можно видеть, что на Майдане независимости дым валит прямо из-под земли.