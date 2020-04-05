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В Житомирской области горит лес на площади 25 гектаров

21:50, 05 апреля 2020
Происшествия
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Лес загорелся от горящей сухой травы / фото zt.dsns.gov.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Житомирской области, спасатели продолжают оказывать помощь в тушении лесных пожаров и ликвидируют торфяные в северных районах региона.

"Огонь тушат в лесах Народичского и Клищивского лесничествах ГП "Народичское СЛГ" Народичского района", - уточняется в сообщении.

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В субботу вечером пожарным удалось остановить распространение огня. Сейчас горят отдельные очаги на площади 25 га. В областном управлении напомнили, что лес загорелся от горящей сухой травы.

Также спасатели продолжают оказывать помощь в тушении лесной подстилки в с. Радовель Олевского района.

Что касается торфяных пожаров - продолжаются работы по тушению торфа вблизи села Озеряны и хутора Верба.

Ранее УНИАН сообщал, что в Чернобыльской зоне горит 100 гектаров леса и травяного настила.

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