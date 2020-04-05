На Луганщине пограничник совершил смертельное ДТП: двое погибших, двое госпитализированных

Автомобиль Toyota Land Cruiser совершил столкновение с бетонной опорой линий электропередач и деревом.

В поселке городского типа Марковка Луганской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое мужчин, еще двоих госпитализировали.

Об этом говорится в сообщении ГБР.

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Отмечается, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Луганской области, в результате которой погибли два человека (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, ночью 5 апреля на одной из улиц пгт Марковка автомобиль марки Toyota Land Cruiser, в котором находился инспектор пограничной службы, выехал за пределы проезжей части, совершил столкновение с бетонной опорой линий электропередач и деревом.

В результате ДТП двое мужчин, находившихся в салоне машины, погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин, один из которых военнослужащий, доставлены в местную больницу с многочисленными травами.

В случае доказательства вины мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщал УНИАН, в Черновцах произошла стрельба, в результате которой погиб 33-летний местный житель.