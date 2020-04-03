В Минобороны назвали вероятную причину падения зенитной ракеты во двор дома на Львовщине

2 апреля в Яворовском районе Львовской области во двор дома в частном секторе упал снаряд.

В Министерстве обороны заявили, что вероятной причиной падения зенитной ракеты во двор частной усадьбы во Львовской области стала неисправность боеприпаса.

Об этом сообщили в Управлении коммуникаций и прессы оборонного ведомства со ссылкой на министра обороны Андрея Тарана.

В Минобороны напомнили, что во время плановых мероприятий по боевой подготовке бригады проводились пуски зенитных управляемых ракет (ЗРК). Одна из таких ракет упала во двор. В результате никто не пострадал, ничего не разрушено.

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Руководитель оборонного ведомства отметил, что, по предварительным результатам расследованием, "вероятной причиной этого инцидента стала техническая неисправность ракеты, произведенной в 1985 году, то есть 35 лет назад".

Министр уточнил, что в прошлом году ракета была проверена и признана пригодной для использования, но сказалась устарелость бортовой аппаратуры.

"Мною принято решение приостановить стрельбы ЗРК до завершения расследования и проведения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии", - заявил Таран.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в Яворовском районе Львовской области во двор дома в частном секторе упал снаряд.