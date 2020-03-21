В Одессе арестованы двое экс-таможенников, причастных к "схеме Курченко"

Бывшие должностные лица таможни подделывали документы о якобы вывозе транзитом импортируемого топлива за пределы Украины, и тем самым способствовали уклонению от уплаты налогов предприятиями, подконтрольным беглому бизнесмену Сергею Курченко.

В Одессе арестованы двое экс-таможенников, которые подозреваются в причастности к хищению топлива по так называемой схеме известного бизнесмена Сергея Курченко.

Как сообщил УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, установлено местонахождение двух таможенников, которые находились в розыске.

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Это двое из троих бывших сотрудников Южной таможни, которым 12 февраля прокуроры сообщили о подозрении, но они скрылись.

«Розыск еще одного их сообщника и капитана судна, задействованного в схеме, продолжается», - сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, эти должностные лица таможни подделывали документы о якобы вывозе транзитом импортируемого топлива за пределы Украины, и тем самым способствовали уклонению от уплаты налогов предприятиями, подконтрольным Курченко. В свою очередь, капитан судна, зная, что танкер не загружен топливом, имитировал перевозки горючего.

В общем по указанной схеме уклонения от уплаты налогов злоумышленники нанесли государственному бюджету ущерб почти на 600 млн грн. Суд избрал упомянутым двум таможенникам меру пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

Как сообщал УНИАН, Курченко подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и осуществлении в ее составе особо тяжких преступлений против Государства Украина.

В апреле 2014 года он был объявлен в международный розыск. Среди прочего, Курченко подозревается в организации схемы по хищению нефтепродуктов.

По данному делу было задержано несколько человек, несколько фигурантов осуждены. Также суд применил спецконфискацию к нефтебазе «Лагуна-Рени», которая использовалась для «прикрытия» незаконной деятельности по присвоению госсредств.

13 ноября 2017 года по решению суда в пользу государства были конфискованы 100 тыс. тонн нефтепродуктов стоимостью более 800 млн грн. Кроме того, конфисковано имущество Одесского НПЗ и еще одного предприятия. Ориентировочная стоимость конфискованного имущества превысила 5 млрд грн.

В декабре 2019 года суд арестовал скрывавшегося от следствия бывшего сотрудника Министерства доходов и сборов Украины времен президентства Януковича, по подозрению в причастности к реализации «схемы Курченко».

12 февраля 2020 года прокуроры сообщили о подозрении трем бывшим работникам Южной таможни и капитану судна.