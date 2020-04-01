Автомат с подствольником, тротил, патроны: жителей Киевщины поймали на продаже арсенала с Донбасса (видео)

По данным следствия, подозреваемые нелегально переправляли оружие из района ООС.

На Киевщине Служба безопасности Украины блокировала продажу военных средств поражения, нелегально вывезенных из района операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Согласно предварительным данным следствия, двое жителей Киева и Василькова нелегально переправляли военные средства поражения из района проведения операции Объединенных сил для продажи.

«Товар они прятали на территории собственных домов. Своих клиентов торговцы оружием подыскивали через личные связи, в частности, в криминальных кругах. Оперативники спецслужбы задокументировали два факта противоправной реализации средств поражения", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители задержали обоих фигурантов после попытки продажи двух тротиловых шашек общим весом 800 граммов, автомата Калашникова, подствольного гранатомета, двух боевых пистолетов Макарова, 5 гранатометных выстрелов ВОГ-17, более 130 патронов различного калибра, в частности, к крупнокалиберному пулемету.

За указанный арсенал злоумышленники пытались получить 5 тыс. 400 долларов, добавили в СБУ.

Сейчас решается вопрос об уведомлении задержанных о подозрении по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности, добавили в ведомстве.