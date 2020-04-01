На Луганщине мужчина пытался взорвать автомобиль: подложил гранату под колесо (фото)

Подозреваемый - 40-летний местный житель.

В Луганской области мужчину подозревают в покушении на убийство путем подрыва автомобиля.

Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

Правоохранители рассказали, что 22 марта, патрулируя прифронтовое Золотое, увидели возле одного из частных домов автомобиль "ЗАЗ-VIDA", под задним колесом которого лежала граната.

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"Немедленно на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники. С места происшествия была изъята граната Ф-1. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины. В ходе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий с привлечением специальных возможностей полиции, было установлено лицо, которое подозревается в совершении этого преступления. Досудебное следствие продолжается", - говорится в сообщении.

Подозреваемый - 40-летний ранее судимый местный житель. Ему сообщили о подозрении в покушении на убийство. Мужчине грозит наказание на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.