Портрет Сталина в Одессе: полиция начала расследование

Между общественниками и антиукраинскими активистами произошла драка, во время которой стреляли в воздух.

В Одессе полиция открыла производство по факту использования предпринимателем коммунистической символики.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня об автомобиле Toyota с большой наклейкой в виде портрета Сталина в полицию сообщили общественники.

Указанную иномарку они обнаружили в Суворовском районе, на ул. Марсельской.

Правоохранители установили личность владельца автомобиля, им оказался 45-летний местный житель.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас по данному факту проводится досудебное следствие.

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Как сообщил общественник Демьян Ганул, владельцем автомобиля с наклейкой в виде портрета Сталина является собственник мастерской по ремонту техники.

Ганул утверждает, что вместе с еще одним активистом случайно увидели иномарку возле входа в этот павильон и попросили мужчину снять портрет.

«Он отказался, согласился подождать полицию. По прибытию патрульной полиции на место события также прибыли «бойцы» не существующей армии «ОНР». Мы хотели объяснить им, кто такой Сталин, но это было безрезультатно…», - рассказал Ганул.

Он отметил, что оппоненты, которых было более 20 человек, применяли антиукраинскую риторику, в частности выкрикивали: «Бандеровские бесы, вон из Одессы» и пр.

После перепалки между общественниками и их оппонентами началась драка, и один из активистов выстрелил в воздух.

Позже предприниматель снял с автомобильного стекла портрет Сталина.

Ганул отмечает, что в прошлом году к нему уже обращались горожане, которые сообщили, что по адресу ул. Марсельская, 5/3 расположен павильон ремонта техники, где находится «рассадник сталинизма».

Тогда, в ноябре 2019 года, он также вызвал полицию в этот павильон, в котором было обнаружено три портрета и бюст Сталина, а также портрет Дзержинского.