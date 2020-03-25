В Одессе женщина и семилетний ребенок получили тяжелые травмы при падении с пятого этажа

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Сегодня в Малиновском районе Одессы женщина и 7-летний ребенок получили тяжелые травмы при падении с 5-го этажа жилого дома.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, случайный прохожий сообщил в правоохранительные органы о том, что на улице Ицхака Рабина женщина вместе с девочкой выпали из окна последнего этажа пятиэтажного дома.

На место происшествия выехали сотрудники Малиновского райотдела полиции.

«Женщина и 7-летняя девочка живы. Они получили многочисленные переломы, их забрала «скорая помощь», - сообщили в главке.

Сейчас на месте ЧП работают следователи. Обстоятельства происшествия выясняются.